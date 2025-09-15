Альфа-банк сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 15% на конец 2025г

Альфа-банк пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 15% годовых на конец 2025 года, сообщается в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк.

"Умеренное понижение ставки до 17% в сентябре говорит в пользу наших осторожных ожиданий ставки на уровне 15% на конец текущего года. Наш базовый сценарий предусматривает понижение еще на 100 б.п. на следующем заседании 24 октября. В то же время текущий рост цен на бензин - серьезный риск, который может привести к более быстрому переносу этих издержек в цены по широкому спектру товаров, - пишут эксперты. - Ослабление курса также остается важным фактором принятия решений по монетарной политике. Если инфляция за сентябрь превысит ожидаемый нами околонулевой уровень в месячном выражении, мы не исключаем паузы на следующем заседании по ставке. В этом случае ситуация будет складываться в поддержку нашего прогноза, что ставка может остаться на уровне 15% в среднем на протяжении 2026 года".

