"Финам" понизил рейтинг акций Oracle до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал снижения 27%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Эмитент представил отчет за 1К26 ф.г., где не оправдал ожиданий, но отразил внушительный рост законтрактованной выручки из-за продолжающегося бума ИИ (+359% г/г). По этой причине котировки акций взлетели на 40% за торговую сессию. Несмотря на весь позитив, мы считаем, что столь внушительный рост не до конца обоснован, ведь контракты являются долгосрочными и компания будет получать эту выручку постепенно, - пишет эксперт. - Более того, сейчас оценка Oracle сильно выше ее внутренней стоимости (P/E 2025 = 62). В связи с такой дороговизной понижаем рекомендацию. При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов, исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.