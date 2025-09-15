ФРС может снизить базовую ставку на 25-50 б.п. в сентябре - Freedom Finance Global

ФРС США может понизить базовую процентную ставку на 25-50 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25%, по итогам заседания в среду, 17 сентября 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

"На такой же исход нас ориентирует рынок фьючерсов на ставку, указывающий на 89%-ю вероятность снижения на 25 б.п. и на 11%-ю вероятность снижения ставки на 50 б.п. Наш обновленный прогноз предполагает три снижения в 2025 году и еще два снижения по 25 б.п. в первой половине 2026 года", - отмечает эксперт в комментарии.

Традиционная пресс-конференция Пауэлла может дать ориентир по настроениям ФРС на текущем заседании и скорректирует ожидания по динамике ставки по итогам октябрьского и декабрьского заседаний, указывает Ичкитидзе.

"Также мы увидим сентябрьский апдейт макроэкономических прогнозов ФРС. По нашим оценкам, изменения в прогнозах по сравнению с июнем будут незначительными - вероятнее всего, немного понизится прогноз по траектории процентной ставки (до 3,8% в 2025 году и 3,4% в 2026 году), пишет аналитик инвесткомпании в материале. - При этом мы не ожидаем заметных изменений в прогнозах темпов роста ВВП, инфляции и уровне безработицы. Возможно, что оценка базовой инфляции в 2025 году немного повысится - до 3,2% г/г".

