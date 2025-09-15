.
15 сентября 2025 года 15:52
ФРС может снизить базовую ставку на 25-50 б.п. в сентябре - Freedom Finance Global
ФРС США может понизить базовую процентную ставку на 25-50 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25%, по итогам заседания в среду, 17 сентября 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. "На такой же исход нас ориентирует рынок фьючерсов на ставку, указывающий на 89%-ю вероятность снижения на 25 б.п. и на 11%-ю вероятность снижения ставки на 50 б.п. Наш обновленный прогноз предполагает три снижения в 2025 году и еще два снижения по 25 б.п. в первой половине 2026 года", - отмечает эксперт в комментарии. Традиционная пресс-конференция Пауэлла может дать ориентир по настроениям ФРС на текущем заседании и скорректирует ожидания по динамике ставки по итогам октябрьского и декабрьского заседаний, указывает Ичкитидзе. "Также мы увидим сентябрьский апдейт макроэкономических прогнозов ФРС. По нашим оценкам, изменения в прогнозах по сравнению с июнем будут незначительными - вероятнее всего, немного понизится прогноз по траектории процентной ставки (до 3,8% в 2025 году и 3,4% в 2026 году), пишет аналитик инвесткомпании в материале. - При этом мы не ожидаем заметных изменений в прогнозах темпов роста ВВП, инфляции и уровне безработицы. Возможно, что оценка базовой инфляции в 2025 году немного повысится - до 3,2% г/г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
15 сентября 2025 года 19:02
Акции "Норникеля" могут быть интересны в случае ослабления рубля, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Сгласно данным таможенного управления КНР, в текущем году Россия значительно увеличила поставки необработанного никеля в Китай. Россия является одним из крупнейших поставщиков... читать дальше
.15 сентября 2025 года 18:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie со $195,6 до $224,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 2,7% и рейтингу "держать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала... читать дальше
.15 сентября 2025 года 18:01
Акции Яндекса - одна из наиболее привлекательных долгосрочных идей в секторе IT и онлайн-сервисов - Freedom Finance Global
Акции МКПАО "Яндекс" являются одной из наиболее привлекательных идей для долгосрочных вложений в секторе IT и онлайн-сервисов, прогнозная стоимость на конец 2025 года составляет 4500-4700 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стабильность дивидендов формирует... читать дальше
.15 сентября 2025 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Также понижен рейтинг акций эмитента (торгуются на Гонконгской... читать дальше
.15 сентября 2025 года 16:53
Альфа-банк пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 15% годовых на конец 2025 года, сообщается в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Умеренное понижение ставки до 17% в сентябре говорит в пользу наших осторожных ожиданий ставки на уровне... читать дальше
.15 сентября 2025 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал снижения 27%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Эмитент представил отчет за 1К26 ф.г., где не оправдал ожиданий, но... читать дальше
.15 сентября 2025 года 15:24
Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать котировки бумаг "МТС" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции эмитента чувствовали себя "лучше рынка" после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых, что сократит стоимость... читать дальше
.15 сентября 2025 года 15:02
Акции HeadHunter, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и ГК "Самолет" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "После восходящего тренда, который сформировался в июне этого года, акции "Хэдхантера" торгуются в боковике уже более одного месяца, - отмечает... читать дальше
.15 сентября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,13%, стоп-приказ: 15,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, банк... читать дальше
.15 сентября 2025 года 14:03
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "Ускорение роста S&P 500 приводит к ликвидации... читать дальше
