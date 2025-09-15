Акции HeadHunter, X5 и Самолета будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции HeadHunter, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и ГК "Самолет" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"После восходящего тренда, который сформировался в июне этого года, акции "Хэдхантера" торгуются в боковике уже более одного месяца, - отмечает аналитик в комментарии. - Фундаментальных причин для полноценного завершения роста нет, поэтому ожидаем скорого возвращения к росту. При этом играть на повышение можно уже сейчас - цена находится у нижней границы боковика.Ожидаем, что в базовом сценарии акции оттолкнутся от уровня поддержки и к концу недели будут торговаться в диапазоне 3640-3670 руб.".

Акции "ИКС 5" продолжают торговаться в боковике после дивидендного гэпа, при этом ценовой диапазон заметно сужается, что, по мнению Буянова, может говорить о скором резком скачке цен. "Сейчас бумага торгуется у локального уровня поддержки в районе 2900, причин для преодоления которого пока нет, - полагает аналитик. - При этом дополнительный сигнал на покупку дает индекс относительной силы, пересекший свой 50-й уровень. Полагаем, что к концу недели акции ИКС 5 вырастут в цене до 3000-3040 руб.".

Акции "Самолета" на фоне меньшего, чем ожидалось, снижения ключевой ставки продемонстрировали сильную просадку почти на 5,5%, констатирует эксперт БКС. Такая коррекция, на его взгляд, дает возможность открыть позицию в бумаге по привлекательным ценам, ведь тренд на снижение стоимости заимствований никуда не пропал, а лишь сбавил свои темпы. Буянов считает, что в ближайшее время бумаги вновь перейдут к росту и к концу недели будут торговаться в коридоре 1115-1125 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.