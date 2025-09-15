"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,13%, стоп-приказ: 15,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, банк демонстрирует признаки структурного ослабления: чистая прибыль рухнула на 55% (г/г) (до 18 млрд руб.), что указывает на проблемы рентабельности. Чистая процентная маржа сжалась до 4,5% (с 5,7% год назад) из-за высокой стоимости фондирования и регуляторного давления. Эксперты полагают, что высокая ключевая ставка ЦБ продолжит давить на маржу, а замедление розничного кредитования усилит конкуренцию за заемщиков

"С технической точки зрения актив находится в фазе нисходящего тренда, что подтверждается последовательным формированием более низких максимумов и минимумов. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,14 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,96", - отмечают в "Финаме".

Совкомбанк - один из крупнейших частных банков России с фокусом на розничном кредитовании и развитии цифровых услуг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.