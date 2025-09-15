S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар.

"Ускорение роста S&P 500 приводит к ликвидации "медвежьей" дивергенции по индикатору RSI, а зона перекупленности по-прежнему не достигнута, - отмечает эксперт в комментарии. - На фоне близости равновесного аналога бенчмарка к историческим максимумам (RSP ETF) и сохранения нисходящей динамики индекса волатильности (VIX) рыночные настроения остаются преимущественно оптимистичными. Рост в рамках равноудаленного канала способен продолжиться. Локальным уровнем поддержки для индекса широкого рынка выступает отметка 6450 пунктов".

