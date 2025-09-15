.
15 сентября 2025 года 14:03
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "Ускорение роста S&P 500 приводит к ликвидации "медвежьей" дивергенции по индикатору RSI, а зона перекупленности по-прежнему не достигнута, - отмечает эксперт в комментарии. - На фоне близости равновесного аналога бенчмарка к историческим максимумам (RSP ETF) и сохранения нисходящей динамики индекса волатильности (VIX) рыночные настроения остаются преимущественно оптимистичными. Рост в рамках равноудаленного канала способен продолжиться. Локальным уровнем поддержки для индекса широкого рынка выступает отметка 6450 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
