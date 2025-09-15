Геополитические риски удерживают Brent выше $65 за баррель - Freedom Finance Global

Геополитические риски удерживают Brent выше $65 за баррель, говорится в комментарии аналитика

Freedom Finance Global Владимира Чернова.

С начала торгов 15 сентября нефть марки Brent подорожала примерно на 0,54%, достигнув $67,32 за баррель, а WTI на 0,51%, до $63,01. По мнению эксперта, это является отражением осторожного, но явно выраженного интереса со стороны рынка к геополитическим и операционным рискам в сочетании с устойчивым спросом на фоне умеренного роста предложения.

"По нашим прогнозам, до конца года Brent останется в диапазоне $65-73/барр. под влиянием геополитических рисков, особенно атак на российские НПЗ и санкций, а также сезонного спроса, но незначительного перевеса предложения. Если атаки на российскую инфраструктуру усилятся и приведут к серьезному снижению экспорта, Brent может на короткий срок подскочить выше $70/барр. С началом зимнего сезона, если спрос ослабеет, а санкционные меры не усилятся, возможен откат в диапазон $60-65/барр.", - прогнозирует Чернов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.