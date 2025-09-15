Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 83-85 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 83-85 руб./$1, по паре рубль/евро - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, на стороне рубля выступает завершение туристического сезона, во время которого традиционно повышен спрос на валюту. Снижение ключевой ставки способно в перспективе оказать давление на рубль, однако аналитик призывает не забывать, что это решение уже было базово заложено в курсе национальной валюты.

"При этом в моменте рубль отреагировал укреплением на решение ЦБ, поскольку регулятор снизил ставку всего на 100 б.п. с относительно жестким сигналом по ДКП, - указывает тимошенко. - Тем не менее, основным фактором, влияющим на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс, который постепенно сдвигается в сторону импортеров, так что постепенное ослабление рубля уже заложено в ожиданиях рынка с выходом на уровни от 90 руб./$1 к концу 2025 года. Не на стороне доллара - свежая статистика по американскому рынку труда, где недельные заявки на пособие по безработице выросли до максимума за 3,5 года. Подобное добавляет общей напряженности экономике США и может повлиять на решение Федрезерва по ставке".

