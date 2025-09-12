Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке - Freedom Finance Global

Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку во второй раз с начала года, но всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых. В целом решение оказалось ожидаемым консенсусом аналитиков, но при этом немало экспертов допускали более глубокое снижение "ключа", до 16% годовых, отмечает эксперт.

Мильчакова полагает, что, скорее всего, совет директоров ЦБ РФ решил не рисковать, поскольку в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в июле-августе, как сообщается в сопроводительном комментарии регулятора, составил 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,8% во 2 квартале 2025 года, что говорит о влиянии на динамику текущей инфляции повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. Кроме того, в августе вновь возобновили рост инфляционные ожидания населения, которые выросли с 13% до 13,5%, хотя до этого оставались стабильными два месяца.

Ранее в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ говорилось, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8-19,6% годовых, что, по мнению аналитка инвесткомпании, может предполагать либо дальнейшее уточнение среднесрочного прогноза по ключевой ставке в сторону снижения, либо определенный жесткий сигнал рынкам о том, что за сентябрьским решением о снижении "ключа" может последовать пауза в смягчении ДКП до конца года.

"В сопроводительном комментарии ЦБ РФ сообщается, что дезинфляционный эффект бюджетной политики благодаря резко выросшему в текущем году дефициту так и не реализовался, и, соответственно, регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая также параметры бюджетной политики. Это может означать, что в октябре Банк России может либо опять снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16% годовых, и далее взять паузу до 2026 года. Либо, если инфляция вновь начнет ускоряться, взять паузу в смягчении ДКП уже с октября", - прогнозирует Мильчакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.