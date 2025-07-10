Рубль, вероятно, ослабеет до 12,2 за юань к концу 3К25 - SberCIB

Рубль, вероятно, ослабеет до 12,2 за юань и 87 за доллар к концу 3 квартала 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

По мнению экспертов, до конца июля нацвалюта крепко зафиксируется на текущих уровнях. Спрос на валюту, вероятно, будет все еще низким. В то же время экспортеры могут активно продавать валюту для крупных налоговых платежей и дивидендов.

Аналитики SberCIB по-прежнему ждут, что ослабление рубля начнется в августе - этот месяц традиционно неблагоприятен для отечественной валюты - сезонно растет спрос на валюту.

"Кроме того, дивидендные и налоговые платежи экспортеров в августе сократятся, - указывают они. - А ЦБ к тому времени, вероятно, еще уменьшит ключевую ставку: прогнозируем снижение на 2 процентных пункта уже на следующем заседании. К концу третьего квартала ждем ослабления рубля - до 87 за доллар и 12,2 за юань".

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