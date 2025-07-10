Средние курсы рубля к концу 3К25 могут составить 81,25 руб./$1, 93,4 руб./EUR1 и 11 руб./юань - "Велес Капитал"

Средние курсы валютных пар доллар/рубль и евро/рубль к концу третьего квартала текущего года могут составить 81,25 руб./$1 и 93,4 руб./EUR1 соответственно, пары юань/рубль - в районе 11 руб. за юань, считают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал".

Рубль чувствовал себя уверенно во 2К25 и сначала продолжил укрепление, начатое в первом квартале, а затем удерживал занятые с начала 2025 года позиции, констатируют эксперты.

Интерес к национальной валюте сохраняется на фоне рекордно высокого уровня реальных процентных ставок. Кроме того, отмечают в инвесткомпании, жесткость денежно-кредитной политики ЦБ РФ ограничивает импорт через дорогой кредит.

Также часть инвестиционного спроса на валюту удовлетворяется через квазивалютные облигации корпоративных эмитентов без фактических покупок самой валюты, обращают внимание эксперты "Велес Капитала".

"Ожидаем, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку медленно. В этих условиях реальные ставки останутся привлекательными еще долго и, как минимум, не лишат рубля текущей поддержки. Однако во 2П25 может постепенно усилиться давление на российскую валюту из-за сезонного ухудшения счета текущих операций (СТО) платежного баланса, - указывают аналитики в обзоре. - Динамика по СТО традиционно отражается в курсе с лагом в один или несколько месяцев. Второй и третий кварталы исторически самые слабые по показателям СТО за год".

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