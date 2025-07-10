Детали IPO ВинЛаб - потенциальный позитивный триггер для цены акций НоваБев - "Эйлер"

Детали возможного проведения IPO АО "ВинЛаб" остаются потенциальным позитивным триггером для котировок акций NovaBev Group, говорится в материале аналитиков "Эйлер Аналитические Технологии" Николая Ковалева и Антона Соловкина.

Эмитент показал сильные операционные результаты за второй квартал текущего года, констатируют эксперты.

"Акции компании с начала года отстают на 12% с поправкой на выплату дивидендов от индекса Мосбиржи полной доходности. Мы видим причины этого в умеренных операционных результатах за первый квартал и отсутствии детальной информации об IPO "ВинЛаб". Считаем, что эти факторы уже учтены в цене, а рост отгрузок в совокупности с сильной динамикой розничной сети делает текущую оценку на уровне 3x EV/EBITDA и 6x P/E за 2025 год привлекательной, - пишут аналитики инвесткомпании. - Публикация дополнительных деталей по размещению акций "ВинЛаб" остается потенциальным позитивным триггером для стоимости бумаг эмитента".

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