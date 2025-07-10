Акции Сбербанка справедливо оценены рынком - Альфа-банк

Акции Сбербанка справедливо оценены рынком, говорится в материале аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

Сбербанк представил результаты по РПБУ за июнь и за 6М25. Чистая прибыль в июне составила 144 млрд руб. (+2% г/г, +2% м/м, на 10% выше среднего месячного показателя 2024 года), ROE - 22,2%, а прибыль за 6М25 - 827 млрд руб. (+8% г/г, ROE - 22,4%).

На взгляд экспертов, банк демонстрирует сильные результаты в текущих условиях, однако с точки зрения динамики акций они выглядят, скорее, нейтрально.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, при текущих котировках акции Сбербанка торгуются с коэффициентами P/BV и P/E 2025П на уровне 0,88х и 4,3х, соответственно, что представляется справедливым с учетом нынешних процентных ставок.

"В то же время, на наш взгляд, Сбербанк может стать одним из бенефициаров смягчения ДКП и (или) позитивных геополитических изменений. Кроме того, судя по недавним заявлениям менеджмента, банк перезапустил процесс выделения заблокированных активов, что может обеспечить ему дополнительную прибыль в 2025 году", - прогнозируют Кипнис и Николаев.

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