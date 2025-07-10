"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с целевой ценой на горизонте 12 месяцев HKD 8,74, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы CCB, - отмечает эксперт. - Экономика КНР в ближайшие годы, мы ожидаем, продолжит показывать темпы роста, заметно превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели CCB, учитывая сильные позиции банка в секторе".

Между тем акции CCB класса H с начала текущего года подорожали почти на 27%, и потенциал их дальнейшего укрепления уже представляется аналитику ограниченным, что подтверждает нейтральный взгляд на бумагу.

China Construction Bank (CCB) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

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