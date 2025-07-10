Курс рубля пока может продолжить движение вблизи 10,80-10,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может продолжить движение вблизи 10,9-11 руб. за юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Большую часть среды рубль не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к укреплению, - пишут эксперты в обзоре. - Пока негативные санкционные новости не оказывают заметного давления на локальный валютный рынок. Сегодня курс CNY/RUB находится у 10,82 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, курс пока продолжит двигаться вблизи 10,80-10,85 руб./юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации".

Нефтяные цены в среду незначительно выросли даже на фоне недельной статистики от Минэнерго США, показавшей максимальный с конца января прирост запасов сырой нефти. По мнению аналитиков банка, поддержку котировкам оказывают опасения перебоев в поставках из-за атак на суда в Красном Море.

В четверг фьючерсы Brent торгуются у $70,1/барр. На динамику котировок повлиять может публикация месячного отчета ОПЕК. В отсутствие особых сюрпризов со стороны прогнозов картеля котировки пока могут задержаться у $70/барр., полагают эксперты.

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