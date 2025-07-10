Индекс RGBI может вернуться в диапазон 113,5-114п на горизонте недели - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться в диапазон 113,5-114,0 пунктов на горизонте недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"В среду индекс RGBI продолжил сползать вниз (115,07, п., -0,25 п.). Консолидация рынка продолжается после сильного роста с июньского заседания на ожиданиях дальнейшего снижения "ключа". В целом, ожидания снижения ставки на 200 б.п. в июле остаются устойчивыми и уже учтены в котировках ОФЗ; в отсутствии новых факторов долговой рынок продолжит "остывать", достигнув уровня 113,5-114,0 по RGBI в течение ближайших 1-1,5 недели", - пишет эксперт в комментарии.

Объем размещения ОФЗ на 2 аукционах снизился до минимума за 5 недель (95 млрд руб.), однако, на взгляд Грицкевича, по-прежнему говорит о сохранении интереса инвесторов к бумагам с фиксированным купоном.

Инфляция в тарифную неделю на 7 июля составила 0,79% после 0,07% неделей ранее; в годовом выражении ускорилась до 9,45% с 9,39%. По мнению аналитика банка, данное ускорение ожидаемо и кардинально не меняет инфляционную картину.

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