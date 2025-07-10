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10 июля 2025 года 10:21
Курс рубля останется в районе 10,8-11 руб./юань в четверг - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в районе 10,8-11 руб. за юань на торгах в четверг, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Рубль продолжает игнорировать усиление геополитических рисков, в связи с очевидной коррекцией риторики Дональда Трампа. Впрочем, по мнению эксперта, этому есть объективное объяснение - в условиях относительно адаптированной под вторичные санкции трансграничной платежной инфраструктуры экономическим агентам рационально минимизировать валютные остатки, в том числе с учетом сохраняющихся санкционных угроз, жесткой денежно-кредитной политики и наблюдаемого охлаждения внутреннего спроса. При этом, отмечает Попов, оживления импорта и соответствующего роста спроса на валюту пока не наблюдается. Косвенно на это указывает отрицательная динамика сборов НДС с импорта (в мае - минус 22% г/г, в июне - оценочно минус 17% г/г). "В таких условиях пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. Полагаем, в четверг стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы данного диапазона", - пишет аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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