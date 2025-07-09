Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 180 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Газпром" актуализировал стратегию развития до 2035 года, включив в нее планы оптимизации инвестиционных расходов, диверсификации экспорта, а также увеличение поставок на внутренний рынок и повышение производства СПГ, отмечает эксперт.

"В последние несколько лет "Газпром" не указывает в качестве долгосрочных целей ориентир по доле на европейском рынке, - подчеркивает Мильчакова. - Это закономерное следствие намерений ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, а также проблем с инфраструктурой в регионе после повреждения двух ниток "Северных потоков".

Газопровод "Сила Сибири" из России в Китай в конце 2024 года вышел на проектную мощность 38 млрд куб. м в год. Аналитик предполагает, что высокий спрос в КНР будет сохраняться в долгосрочной перспективе с учетом экономического роста в стране и тенденций к переходу на более экологичные виды топлива. Среди инвестиционных приоритетов "Газпрома" до 2030 года, по мнению Мильчаковой, наверняка окажутся инвестиции в газопровод "Сила Сибири-2" и в строительство ответвления от магистрали "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в китайском направлении.

"В то же время любые проекты, которые ранее предполагали увеличение поставок российского трубопроводного газа на Запад, скорее всего, будут отложены на неопределенный срок, - полагает эксперт. - Восстановление газопровода "Северный поток-2" и возобновление поставок в Европу по уцелевшей нитке в планы российской госкорпорации не входят. В то же время строительство предприятий по производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке и в ЮФО Газпром реализовать сможет, так как у этой продукции найдутся потребители в Азии".

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