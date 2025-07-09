"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив акций "АЛРОСА" и целевую цену на уровне 36 рублей за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 21% в перспективе 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Булата Мударисова.

Мультипликатор P/E в текущих ценах превышает 30х при среднем значении за последние 10 лет в 7х.

"АЛРОСА" начала добычу алмазов на месторождении "Карпинского-2" в Архангельской области, - отмечают эксперты. - Судя по всему, запуск третьей трубки не приведет к фактическому росту производства в масштабах всей компании. Сохраняем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА". Мы не ожидаем фактического роста производства в текущем году в сравнении с 2024 годом. В отрасли сохраняется затяжная негативная конъюнктура - цены на алмазы будут оставаться под давлением на фоне проблем со спросом".

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