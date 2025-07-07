Цена Brent останется под давлением в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global

Цена Brent, скорее всего, останется под давлением в ближайшие месяцы, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В начале торгов 7 июля стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 1%, опустившись до $67,7 за баррель, констатирует эксперт. Давление на котировки усилилось после заявления восьми стран ОПЕК+, подтвердивших намерение увеличить добычу нефти в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки, что выше ранее предполагаемых объемов и эквивалентно суммарному плану роста за четыре месяца.

Фьючерсы на WTI также снизились до $65,96 за баррель, российский экспортный сорт Urals при этом дорожает на 0,92%, до $64,86 за баррель.

"Снижение цен вызвано, в первую очередь, неожиданно агрессивным шагом ОПЕК+ по наращиванию предложения на фоне умеренного спроса, так как текущая динамика потребления нефти в США и Китае остается вялой, а мировые запасы черного золота по-прежнему находятся на комфортных уровнях, - пишет Чернов в комментарии. - Решение ОПЕК+ усиливает давление на котировки и может сигнализировать о желании ключевых игроков, таких как Саудовская Аравия и Россия, сохранить или увеличить долю на рынке в условиях ценовой конкуренции. При этом фундаментальных драйверов для устойчивого роста цен мы пока не видим, а вероятность переизбытка в третьем квартале оцениваем как высокую".

С учетом текущей конъюнктуры и без признаков резкого оживления глобального спроса, аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы Brent будет оставаться под давлением и торговаться в диапазоне $62-70/барр. При дальнейшем наращивании добычи и сохранении слабого спроса возможна просадка к $60-63/барр.

"На устойчивое восстановление цен может повлиять лишь появление новых геополитических рисков, сезонный рост спроса или решение ОПЕК+ пересмотреть планы по поставкам, - считает Чернов. - В базовом сценарии по итогам 2025 года средняя цена Brent, по нашему прогнозу, составит $65-68/барр.".

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