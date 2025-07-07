Рубль может торговаться вблизи 10,85-11,10 руб./юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить торги вблизи диапазона 10,85-11,10 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе умеренно ослабился - против российской валюты играло завершение налогового периода и негативный геополитический фон, - отмечают эксперты в обзоре. - Впрочем, в четверг Минфин объявил о переходе в июле к покупкам валюты по бюджетному правилу, в рамках чего чистые продажи со стороны ЦБ увеличатся с 7,45 до 9,76 млрд руб./день. В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,98 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. С сегодняшнего дня официально начинается продажа валюты более высоким объемом, и эту неделю курс может провести вблизи 10,85-11,10 руб./юань".

По итогам прошедшей недели цены на нефть выросли. По мнению экспертов банка, поддержку котировкам оказывали сообщения об успешном ходе отдельных торговых переговоров. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $68,1/барр.

"ОПЕК+ на выходных объявила о дальнейшем ускорении наращивания добычи в августе. На этом фоне и с учетом возможных негативных сюрпризов со стороны торговых соглашений риски ухода котировок в сторону $66/барр. остаются значимыми", - прогнозируют в банке.

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