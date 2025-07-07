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07 июля 2025 года 11:01
Северсталь - бенефициар оживления инвестиционной активности по мере снижения ключевой ставки ЦБ - "Финам"
"Северсталь" будет одним из бенефициаров оживления инвестиционной активности по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в Стратегии аналитиков "Финама" на третий квартал 2025 года. "В сложных условиях слабого рынка стали и высоких кредитных ставок "Северсталь" сохраняет финансовую устойчивость, реализуя инвестпрограмму обновленной Стратегии развития за счет собственных ресурсов практически без привлечения заемных средств, - пишут аналитики. - Реализация Стратегии позволит компании добиться лидерства по эффективности на новом цикле отраслевого роста с долей на рынке не менее 20%. Ориентир - по итогам 2028 года нарастить EBITDA на 150 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. "Северсталь" будет одним из бенефициаров оживления инвестиционной активности по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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