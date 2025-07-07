Целевой диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник - 2770-2850 пунктов - ПСБ

Целевой диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2770-2850 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал боковую динамику около уровней предыдущего закрытия, - отмечает эксперт в комментарии. - В понедельник на старте торгов ожидаем продолжения консолидации российского рынка вблизи отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в отсутствие новых идей для направленного движения. Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи в рамках сегодняшних торгов видится коридор 2770-2850 пунктов".

По мнению Зварича, сильное снижение на старте торгов покажут акции "МТС" в связи с прохождением дивидендной отсечки, что окажет влияние на динамику рынка. При этом в ходе сессии покупки могут возобладать.

Интерес для инвесторов, на взгляд аналитика, могут представлять в преддверии отсечки и бумаги Сбербанка, а также компаний, существенно зависящих от ставок в экономике - идея более активного смягчения ДКП на заседании в июле может поддержать данные бумаги - здесь инвесторы могут сосредоточиться на девелоперах, акциях АФК "Система" и "ВК".

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