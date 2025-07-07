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07 июля 2025 года 09:23
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - саммит БРИКС; - промышленное производство Германии в мае (09:00 МСК); - розничные продажи еврозоны в мае (12:00 МСК); - акции "Газпром нефти", "Мосэнерго", "Диасофта", Совкомбанка последний день торгуются с дивидендами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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07 июля 2025 года 18:56
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3650 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков брокера. Бумаги ритейлера X5 во вторник, 8 июля, последний день торгуются с правом получения спецдивидендов 648 рублей... читать дальше
.07 июля 2025 года 18:21
Акции Salesforce Inc. интересны для покупки, говорится в Стратегии аналитиков инвесткомпании "Финам" на третий квартал 2025 года. "Акции Salesforce выглядят интересными по двум причинам, - отмечают эксперты. - Во-первых, компания хоть и замедляет темпы роста выручки, но наращивает рентабельность... читать дальше
.07 июля 2025 года 17:44
Акции "МТС" останутся под давлением в краткосрочной перспективе, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акции "МТС" в понедельник торгуются с дивидендным гэпом после закрытия реестра акционеров на получение выплат за 2024 год в размере 35 руб. на каждую долевую бумагу. Эксперт... читать дальше
.07 июля 2025 года 16:59
"Велес Капитал" установил целевую цену для акций компании на уровне $5,7 с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Несмотря на впечатляющий рост (с $2,5 в июле 2024 г. до текущих $3,8), бумаги Solidcore с мультипликатором EV/EBITDA 2024 2,0x... читать дальше
.07 июля 2025 года 16:18
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 6190-6300 пунктов при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара. Перед открытием основной сессии складывается негативный баланс рисков при повышенной... читать дальше
.07 июля 2025 года 15:44
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Совкомфлота" и удалив ЮГК, сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), ПАО "Полюс", ГК "Самолет", "Московская биржа", "Совкомфлот", "Транснефть",... читать дальше
.07 июля 2025 года 15:09
Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") обладают потенциалом роста, говорится в аналитическом материале Совкомбанка. "В сравнении с другими немедицинскими публичными компаниями потребительского сектора видим потенциал для роста цены акций МДМГ, - пишут... читать дальше
.07 июля 2025 года 14:35
Акции "ЕвроТранса", "Яндекса" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс. "Акции "ЕвроТранса" торгуются в боковике с февраля 2025 года, - напоминает эксперт. - Однако текущий краткосрочный... читать дальше
.07 июля 2025 года 14:03
Справедливая доходность нового выпуска бондов Аэрофьюэлз составляет около 22-22,2% - инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность нового выпуска двухлетних облигаций "Аэрофьюэлз" серии 002Р-05 составляет около 22-22,2%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. В среду, 9 июля, "Аэрофьюэлз" планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-05... читать дальше
.07 июля 2025 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целевой ценой 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,92%, стоп-приказ: 1342 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают... читать дальше
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