Прогнозная цена акций Аэрофлота на горизонте 6-12 месяцев - 83 руб. - Freedom Finance Global

Дивиденды "Аэрофлота" дают позитивный сигнал инвесторам, прогнозная стоимость акций на горизонте шести-двенадцати месяцев составляет 83 рубля за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры эмитента утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 5,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Исходя из текущей рыночной цены акций компании на уровне 65,25 руб. за бумагу, дивидендная доходность составляет примерно 8,1% годовых. Это весьма привлекательный уровень на фоне высокой ключевой ставки и продолжающегося спроса инвесторов на бумаги с понятным денежным потоком, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Возврат к дивидендным выплатам является положительным сигналом для рынка и инвесторов. Он может повысить интерес к акциям "Аэрофлота", особенно с учетом сохраняющейся высокой доходности и перспектив восстановления пассажиропотока. Если по итогам 2025 года компания сохранит прибыльность и положительную динамику свободного денежного потока, то дивиденды, вероятно, будут сохранены, а возможно, даже увеличены. Наша целевая цена по акциям компании - 83 руб. на горизонте полугода-года", - пишет Чернов в обзоре.

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