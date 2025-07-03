Прогнозная стоимость акций Совкомбанка - 18,8 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций Совкомбанка на горизонте года составляет 18,8 рубля за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Эксперт отмечает, что на годовом общем собрании акционеров эмитента было принято решение утвердить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 руб. на акцию. Дата закрытия реестра - 8 июля.

Дивидендная доходность у Совкомбанка за 2024 года составляет всего 2,1%, однако, обращает внимание Мильчакова, речь идет только о первом этапе выплат, на которые будет направлено 7,86 млрд руб. или 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Остальная часть прибыли за 2024 год останется нераспределенной, но временно, так как эмитент планирует сделать это во втором полугодии текущего года.

Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает ежегодную выплату в качестве дивидендов не менее 25%, но не более 50% чистой прибыли по МСФО. Однако такое распределение средств не должно приводить к снижению нормативного показателя Н1.0 ниже значения в 11,5%. По всей видимости, отмечает Мильчакова, такие небольшие дивиденды по итогам 2024 года предполагают дополнительные выплаты за прошедший год во втором полугодии 2025 года.

"По нашему прогнозу, финальные дивиденды Совкомбанка за 2024 год могут оказаться как минимум в 1,5 раза выше, чем на первом этапе. Наша целевая цена акции банка в годовом горизонте составляет 18,8 руб." - указывает эксперт инвесткомпании.

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