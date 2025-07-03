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03 июля 2025 года 10:18
Рубль пока продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "По-прежнему не видим значимых триггеров для сильных движений на валютном рынке. Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля и попробует (в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ключевой ставки ЦБ РФ) перейти в конце недели скорее в верхнюю его часть", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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