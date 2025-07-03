Целевой диапазон для индекса Мосбиржи на четверг - 2800-2860п - ПСБ

Возможна активизация покупок в российских акциях в течение торговой сессии в четверг, целевой диапазон для индекса Мосбиржи - район 2800-2860 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Преобладание продаж на старте торгов может сохраниться, что приведет к продолжению коррекционной динамики, однако в ходе сессии баланс спроса и предложения может измениться в пользу роста - инвесторы на откате могут перейти к увеличению объема среднесрочных позиций в портфелях на ожиданиях более активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле, - пишет эксперт в комментарии. - Смягчение денежно-кредитной политики в текущий момент может быть одним из основных факторов для рынка, так как снижает риски переохлаждения экономики, ведет к удешевлению средств и может поспособствовать ослаблению рубля, который в текущий момент сдерживает показатели экспортеров, а значит, и интерес к их акциям. Также поддержку отдельным бумагам будет оказывать приближение дивотсечек".

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