.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом ухода ниже 2800п - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2025 года 09:35
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом ухода ниже 2800п - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом ухода ниже 2800 пунктов в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций в среду продолжил корректироваться после выхода вверх из "треугольника". По итогам дня индекс Мосбиржи потерял почти 1,2%, в моменте не дойдя лишь 10 пунктов до поддержки 2800 пунктов. Не исключено, что в четверг она будет тестироваться. В случае пробоя следующая цель снижения лежит в 50 пунктах ниже, - пишет эксперт в комментарии. - Никаких ярко выраженных причин для распродаж не было. Можно говорить о том, что негатива добавило продвижение Европы по вопросу введения очередного пакета антироссийских санкций, но рынок уже давно выработал санкционный иммунитет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 июля 2025 года 15:45
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с $53,1 до $44,4 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Бумаги эмитента оказались под давлением из-за снижения цен... читать дальше
.03 июля 2025 года 15:16
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6150-6260 пунктов в четверг, перед открытием основной сессии складывается нейтральный баланс рисков при повышенной волатильности, вероятность коррекции возрастает, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая... читать дальше
.03 июля 2025 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,02%, стоп-приказ: 13,79 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Последние заявления ЦБ РФ и... читать дальше
.03 июля 2025 года 14:04
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 436,57 руб. до 464,83 руб. за штуку и с 419,28 руб. до 446,95 за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Наш прогноз... читать дальше
.03 июля 2025 года 13:31
Дивиденды "Аэрофлота" дают позитивный сигнал инвесторам, прогнозная стоимость акций на горизонте шести-двенадцати месяцев составляет 83 рубля за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры эмитента утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере... читать дальше
.03 июля 2025 года 12:45
Евро продолжит укрепление по отношению к доллару США во втором полугодии текущего года, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на третий квартал 2025 года. "Евро за II квартал вырос в цене на 7,5% к доллару, который ослаб сильнее ожиданий. Неожиданность и радикальность... читать дальше
.03 июля 2025 года 11:51
Прогнозная стоимость акций Совкомбанка на горизонте года составляет 18,8 рубля за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Эксперт отмечает, что на годовом общем собрании акционеров эмитента было принято решение утвердить дивиденды за 2024 год в размере... читать дальше
.03 июля 2025 года 11:14
Акции ВТБ в целом могут быть интересны для долгосрочных вложений, но инвесторам необходимо учитывать риски в части возможной допэмиссии бумаг, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты МСФО за пять месяцев 2025... читать дальше
.03 июля 2025 года 10:48
Котировки нефти марки Brent в целом могут на время задержаться чуть выше уровня в $68 за баррель в отсутствие неприятных сюрпризов со стороны данных по рынку труда США, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург". Минфин в четверг должен объявить объемы операций с валютой на июль.... читать дальше
.03 июля 2025 года 10:18
Курс валютной пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "По-прежнему не видим значимых триггеров для сильных движений на валютном рынке. Рассчитываем, что юань продолжит... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.