ЕЦБ, вероятно, возьмет паузу в снижении ставки в июле - Freedom Finance Global

ЕЦБ, вероятно, возьмет паузу в снижении ставки в июле, а до конца текущего года понизит ее еще на 0,25-0,5 процентного пункта (скорее всего, в сентябре), говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

По данным Destatis, индекс потребительских цен (CPI) за июнь в Германии вырос на 2% годовых после 2,1% месяцем ранее. В сопоставлении месяц к месяцу была зафиксирована нулевая динамика после 0,1% м/м в мае. Оба показателя оказались на 0,2% ниже консенсус-прогноза, констатирует эксперт.

Эти данные подтверждают ожидания участников рынка и Европейского центрального банка (ЕЦБ), представленные на июньском заседании, когда регулятор заявил о вероятной паузе в снижении ставок после достижения таргета по инфляции на уровне 2%.

"Июньские данные показывают, что Германия уверенно приближается к ценовой стабильности. При этом риски, такие как замедление роста экономики или внешний форс-мажор, сохраняются, но инфляцию сдерживает удешевление энергоресурсов и снижение потребительской активности, - пишет Чернов в обзоре. - Полагаем, что на июльском заседании ЕЦБ оставит ставку без изменений, а до конца 2025 года снизит ее еще на 0,25-0,5 п.п. и, скорее всего, сделает это в сентябре".

При этом эксперт инвесткомпании отмечает, что при поступлении дальнейших позитивных данных макроэкономики в целом и инфляции в частности смягчение денежно-кредитной политики может ускориться, но пока, на его взгляд, это маловероятно.

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