Инвесткейс "ВУШ холдинга" ухудшился - Совкомбанк

Инвестиционный кейс "ВУШ холдинга" в настоящее время еще больше ухудшился, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин.

Эмитент опубликовал слабые операционные результаты за 1П25. Несмотря на рост количества клиентов и парка СИМ, поездки продемонстрировали снижение на 10% г/г, констатирует эксперт.

"Мы не ожидали настолько плохих результатов. Компания объясняет снижение поездок г/г плохой погодой и интернет-сбоями, разработала ряд мер для изменения сложившейся ситуации, которые подробно описала в пресс-релизе. Но мы больше не думаем, что эмитент сможет закончить год ростом поездок на 33%. Наша предварительная переоценка предполагает рост поездок только на 12% г/г, - пишет эксперт. - На наш взгляд, рынок кикшеринга в большинстве регионов уже близок к стадии насыщения. Раньше бизнес "Вуш холдинга" рос значительными темпами, несмотря на различные препятствия (например, административные ограничения в ряде регионов), так как база сравнения всегда была низкой и рост "принятия" сервиса населением нивелировал негативные эффекты. Сейчас этого не происходит. Мы считаем, что период высоких темпов роста поездок закончится в 2025-2026 гг. Далее мы ожидаем однозначных темпов подъема".

EBITDA 2025 год теперь на 21% ниже изначального прогноза Совкомбанка, а EBITDA терминального периода предполагается ниже на 26%, указывает Трошин.

"Ранее мы не раз говорили, что не видим инвестиционного потенциала в акциях компании из-за проблем с генерацией FCF. Теперь, на наш взгляд, инвестиционный кейс стал еще хуже", - заключает эксперт банка в обзоре.

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