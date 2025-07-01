"Финам" понизил рейтинг акций Disney до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Walt Disney Co. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $97,61, что предполагает потенциал снижения 19,6%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Недавно компания опубликовала результаты за 2К25 финансового года с окончанием 31 марта, где превзошла прогнозы по росту выручки и чистой прибыли, а также отразила рост подписчиков лучше ожиданий. Однако, по нашим оценкам, данный рост не является стабильным, ведь в условиях замедления экономики следует ожидать продолжения оттока подписчиков, как было в предшествующие кварталы. Как минимум стоит ожидать продолжения замедления темпов роста, - пишет эксперт. - Таким образом, мы считаем, что фундаментально кейс Disney не изменился, а эмитент стал дороже аналогов по мультипликаторам, поэтому понижаем нашу рекомендацию и оставляем целевую цену неизменной".

Основные риски для Disney, по мнению Степанова, сопряжены с высокими процентными ставками, макроэкономической нестабильностью и повышенной волатильностью на американском фондовом рынке.

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