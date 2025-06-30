Прогноз по паре EUR/USD краткосрочно остается умеренно позитивным - Freedom Finance Global

Краткосрочный прогноз по валютной паре EUR/USD остается умеренно позитивным в сложившихся условиях, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Вероятность пробоя сопротивления на уровне 1,1750 возрастает, особенно если в ближайшие недели данные из еврозоны продолжат подтверждать устойчивость инфляции. При этом фактор слабости доллара сохраняется, так как ФРС США испытывает давление со стороны политиков и рынков на фоне ожиданий снижения ставки в четвертом квартале 2025 года, - пишет эксперт. - С учетом текущего макроэкономического фона пара евро/доллар может закрепиться выше уровня в 1,17 и протестировать диапазон 1,1750-1,18 в ближайшей перспективе".

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