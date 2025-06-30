Инвесторам стоит обратить внимание на акции Ленты, Сбербанка Яндекса и Транснефти в начале июля - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции МКПАО "Лента", Сбербанка, МКПАО "Яндекс" и привилегированные бумаги "Транснефти" в начале июля текущего года, считают аналитики банка ПСБ.

"Лента" удерживает двузначные темпы роста. По мультипликатору Р/E среди торговых сетей она относительно дешевая (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и "Магнит" дороже), поэтому с точки зрения перспектив развития бизнеса и инвестиционной привлекательности эмитент выигрывает", - говорится в обзоре экспертов.

Сбербанк, по мнению аналитиков ПСБ, остается одной из качественных инвестиционных идей на рынке. Важным фактором поддержки являются хорошие дивиденды, указывают они. "По итогам 2024 года Сбербанк выплатит 34,84 руб. на акцию. По нашим оценкам, по итогам 2025 года кредитная организация сможет увеличить чистую прибыль до 1,6 трлн руб., что позволит ожидать выплаты следующих дивидендов в размере 36-36,5 руб. на акцию", - говорится в материале.

"Яндекс" остается сильной маржинальной историей за счет сегментов "поиск и портал" и "райдтех", констатируют эксперты банка. Компания выдерживает двузначные темпы роста, подтверждает планы в 2025 году нарастить выручку на 30% (минимум), до 1,4 трлн руб., а скорр. EBITDA - на 32%, до 250 млрд руб.

"Транснефть" обладает стабильным бизнесом и низкой долговой нагрузкой, указывают аналитики ПСБ. Компания достаточно сильно отчиталась по итогам 2024 года, прибыль превысила ожидания рынка. Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды в размере 198,25 руб. на акцию. Кроме того, компания выиграет от восстановления добычи ОПЕК+ и индексации тарифов на 9,9%, обращают внимание в ПСБ.

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