"БКС МИ" подтверждает прогнозную цену "префов" Транснефти на уровне 1800 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" на уровне 1800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Менеджмент эмитента в пятницу, 27 июня 2025 года, поделился некоторыми результатами деятельности компании, планами и ожиданиями.

"Сохраняем "позитивный" взгляд. Высокий коэффициент выплаты дивидендов (50% от скорректированной чистой прибыли) и низкий профиль риска делает бумагу привлекательной для долгосрочного инвестирования. Оценка по мультипликатору Р/Е составляет 4х на основе ожидаемой прибыли на 2025 год при среднем значении в 5,3х за последние десять лет", - указывают эксперты.

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