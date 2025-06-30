"Финам" рекомендует держать акции BofA с прогнозной ценой $51,5

"Финам" рекомендует держать акции Bank of America Corp. (BofA) с прогнозной стоимостью на уровне $51,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих кредиторов США, в том числе и Bank of America. Несмотря на ухудшение прогнозов в отношении американской экономики из-за политики администрации Дональда Трампа, рецессии в стране не ожидается. В связи с этим банки, мы рассчитываем, продолжат весьма уверенно смотреться в финансовом плане, выигрывая от дальнейшего расширения, хотя и более медленными темпами, экономической активности в стране, - пишет эксперт. - Акции эмитента подорожали почти на 8% с начала текущего года и, на наш взгляд, близки к справедливой оценке, однако могут оказаться интересными для среднесрочных покупок в случае просадки. Наша оценка данных бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM".

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих американских финансовых холдингов, где занимает второе место по величине активов вслед за JPMorgan Chase & Co.

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