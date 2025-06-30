.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля может остаться вблизи 10,8-11 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 июня 2025 года 11:01
Курс рубля может остаться вблизи 10,8-11 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может остаться вблизи 10,8-11 руб. за юань в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Далее его динамику может задать анонс июльских объемов операций с валютой по бюджетному правилу (в четверг), отмечают эксперты в комментарии. "Цены на нефть по итогам прошедшей недели резко снизились. Премия за риск возможных перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке заметно сократилась, что оказало давление на котировки, - указывают аналитики банка. - В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у $67,6 за баррель. В целом до появления значимых новостей относительно "торговых войн" цена может на время задержаться вблизи $67-68 за баррель". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
30 июня 2025 года 14:15
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики добавили бумаги МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) и исключили акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", банк "Санкт-Петербург", "Транснефть", ПАО... читать дальше
.30 июня 2025 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 18,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: 15,34 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Результаты эмитента справедливы... читать дальше
.30 июня 2025 года 12:53
Краткосрочный прогноз по валютной паре EUR/USD остается умеренно позитивным в сложившихся условиях, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Вероятность пробоя сопротивления на уровне 1,1750 возрастает, особенно если в ближайшие недели данные из еврозоны... читать дальше
.30 июня 2025 года 12:26
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Ленты, Сбербанка Яндекса и Транснефти в начале июля - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции МКПАО "Лента", Сбербанка, МКПАО "Яндекс" и привилегированные бумаги "Транснефти" в начале июля текущего года, считают аналитики банка ПСБ. "Лента" удерживает двузначные темпы роста. По мультипликатору Р/E среди торговых сетей она относительно дешевая... читать дальше
.30 июня 2025 года 11:55
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" на уровне 1800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Менеджмент эмитента в пятницу, 27 июня 2025 года, поделился некоторыми... читать дальше
.30 июня 2025 года 11:25
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America Corp. (BofA) с прогнозной стоимостью на уровне $51,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих кредиторов... читать дальше
.30 июня 2025 года 10:43
Курс валютной пары юань/рубль в краткосрочной перспективе, вероятно, будет консолидироваться в районе 11 руб. за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. "Текущий торговый диапазон оцениваем в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. В понедельник ждем... читать дальше
.30 июня 2025 года 10:19
Вероятность роста российского рынка акций с технической точки зрения в целом увеличилась, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Индекс Мосбиржи завершил торги пятницы выше 2800 пунктов. За выходные принципиальных изменений не произошло.... читать дальше
.30 июня 2025 года 09:55
Индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к плавному росту на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Допускаем попытки подъема индекса Мосбиржи в район 200-дневной средней (район 2846 пунктов), целевым на день видим диапазон... читать дальше
.30 июня 2025 года 09:39
Прогнозная стоимость акций Whoosh на горизонте двенадцати месяцев составляет 220-230 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал предварительные операционные результаты за шесть месяцев 2025 года: флот компании - 237,8 тыс. СИМ (+19% г/г); количество... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.