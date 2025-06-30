Курс рубля может остаться вблизи 10,8-11 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может остаться вблизи 10,8-11 руб. за юань в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Далее его динамику может задать анонс июльских объемов операций с валютой по бюджетному правилу (в четверг), отмечают эксперты в комментарии.

"Цены на нефть по итогам прошедшей недели резко снизились. Премия за риск возможных перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке заметно сократилась, что оказало давление на котировки, - указывают аналитики банка. - В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у $67,6 за баррель. В целом до появления значимых новостей относительно "торговых войн" цена может на время задержаться вблизи $67-68 за баррель".

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