Прогнозная цена акций Whoosh на горизонте года - 220-230 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций Whoosh на горизонте двенадцати месяцев составляет 220-230 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал предварительные операционные результаты за шесть месяцев 2025 года: флот компании - 237,8 тыс. СИМ (+19% г/г); количество поездок - 53,1 млн (минус 10% г/г); количество обслуживаемых локаций - 70 (+10 за год).

"По нашему мнению, снижение количества поездок в значительной степени вызвано неблагоприятными погодными условиями в ключевых регионах работы сервиса, включая Москву, а также регуляторными ограничениями. Полагаем, сейчас ценные бумаги Whoosh выглядят сравнительно дешево. Наш целевой уровень на горизонте двенадцати месяцев - 220-230 рублей", - пишут эксперты в комментарии.

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