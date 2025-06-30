Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая в июне;

- пересмотренный ВВП Великобритании в 1К25;

- розничные продажи Германии в мае;

- предварительный индекс потребительских цен Германии в июне;

- Чикагский индекс производственной активности в июне;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- собрания акционеров по дивидендам ВТБ, Сбербанка, "Башнефти", "Роснефти", "Аэрофлота", "НМТП" и "Софтлайна".

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