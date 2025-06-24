Проблема внешнеторговых ограничений теряет актуальность для российского бизнеса - исследование

Проблема внешнеторговых ограничений теряет свою актуальность для представителей российского бизнеса: только 20% руководителей считают ее важной, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", фонда "Росконгресс", "Деловой России" и РСПП под названием "CEO-барометр". В 2022 году этот показатель находился на уровне 63%.

Российский бизнес адаптировался к новым внешнеэкономическим реалиям, указывают результаты опроса. Заметно ослаб и фактор геополитической напряженности - лишь 15% респондентов выделили его как один из ключевых вызовов.

Более половины российских бизнесменов - 66% - отметили сохранение или улучшение ситуации в своей компании за последние полгода. В то же время резко - до 34% - выросла доля респондентов, которые отметили ухудшение ситуации за прошедшие 6 месяцев, что превышает даже показатели 2022 года (24%). В 2024 году ухудшение отмечали лишь 16% компаний. Снижение оптимизма наблюдается прежде всего в капиталоемких отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, тяжелая промышленность, нефтегазовый и химический сектора, энергетика и транспорт. Напротив, более уверенно себя чувствуют компании в сфере IT, розничной торговли и потребительских товаров, а также медицины и здравоохранения.

Вместе с тем 90% глав предприятий уверены, что ситуация улучшится или останется стабильной в следующую половину года, причем оптимизм стабильно растет: улучшения ожидают уже 58% компаний (по сравнению с 53% год назад и 48% в декабре 2022 года).

Кадровый голод продолжает оставаться для российских компаний приоритетной проблемой: доля лидеров, отметивших нехватку рабочей силы в числе главных проблем, составила 48%. В топ-3 наиболее дефицитных категорий специалистов вошли IT-специалисты, квалифицированные рабочие, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители. На второе место (42%) вышла проблема роста стоимости капитала на фоне остающейся высокой ключевой ставки.

Большая часть компаний, а именно 62%, сохраняют или даже расширяют инвестиционный портфель, 25% приостановили или замедлили некоторые инвестпроекты, а 13% приостановили все, что могли. Наиболее инвестиционно оптимистичны компании из сектора розничной торговли, потребительских товаров, а также финансового сектора. Пессимистичны в отношении инвестиций компании из секторов транспорта и логистики, энергетики, нефтегазовой и химической отраслей, а также горнодобывающей отрасли и тяжелой промышленности.

Как говорится в отчете, в текущих условиях ключевыми векторами развития компаний в ближайшее время становятся сокращение затрат, привлечение и удержание сотрудников, внедрение новых технологий, а также рост выпуска продукции и услуг.

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