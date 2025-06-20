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20 июня 2025 года 13:05
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Озон Фармацевтика до 100 руб., понизил ФосАгро до 7000 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций "Озон Фармацевтика" до 100 рублей за штуку, понизил цену бумаг "ФосАгро" до 7000 рублей за штуку, оценка сектора промышленности в целом "нейтральная", сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал 2025 года. "Мы покрываем в секторе промышленности четыре компании из трех разных отраслей: "ФосАгро" (удобрения), "Сегежа" (деревообработка), "Озон Фармацевтика" и "Промомед" (фармацевтика). На этих трех рынках разное ценообразование и драйверы, вместе с тем падение цен и объемов - общий риск для всех историй", - отмечают эксперты. "Позитивно смотрим на "Промомед" и "Озон Фармацевтику". Фармкомпании прогнозируют существенный рост рынка в 2025 году, ключ к успеху - выход новых лекарственных препаратов. Мы разделяем оптимизм менеджмента. Сохраняем целевую цену по "Промомеду" на уровне 700 руб./акцию, поднимаем по "Озон Фармацевтике" до 100 руб./акцию)", - говорится в стратегии. "Немного снижаем целевую цену по "ФосАгро" (до 7000 руб. за штуку) и оставляем "нейтральный" взгляд. Ситуация во многом зависит от дальнейшей динамики курса, хотя с точки зрения операционных показателей все складывается достаточно благополучно, - указывают аналитики инвесткомпании. - Цены на фосфорные удобрения остаются выше средних значений за несколько лет. Мы также наблюдаем рост производства ряда удобрений. С 1 января 2025 года прекратили действовать курсовые экспортные пошлины, поэтому у эмитента должно оставаться больше прибыли. Однако бумага выглядит справедливо оцененной". "По ГК "Сегежа" мы используем цифры после допэмиссии, оставляем целевую цену в 1,5 руб./акцию и "негативный" взгляд. В результате допэмиссии существенно снизился уровень долга. Сейчас основной фокус на способности провести оптимизацию, достичь роста выручки и выйти в положительную прибыль, - отмечают эксперты в материале. - Для эмитента также важны цены и объемы продаж на продукты компании, в частности, на пиломатериалы. Как для экспортера, ему также важны иностранные рынки и цены на них". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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