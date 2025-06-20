Прогнозная цена акций Северстали - 1360 руб. - ПСБ

Прогнозная цена акций "Северстали" на горизонте года составляет 1360 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Считаем, при снижении ключевой ставки компания могла бы вернуться к выплате дивидендов. Но ждем этого ближе к концу года. 1К25 был достаточно сложным для "Северстали", свободный денежный поток ушел в минус из-за слабой конъюнктуры и высоких капзатрат. Полагаем, большая часть второго квартала будет такой же, - пишет эксперт. - Но как долгосрочная инвестиционная идея, эмитент нам нравится. У него околонулевая долговая нагрузка, есть запас денежных средств на балансе, плюс он очевидно выигрывает при снижении ставки и при потеплении на геополитической арене. Наш таргет на двенадцать месяцев - 1360 руб./акцию".

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