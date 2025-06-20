Рубль может ослабнуть до 11,5-12 руб./юань на горизонте до конца лета - БКС Экспресс

Курс пары юань/рубль может уйти в диапазон 11,5-12 руб. за юань на горизонте до конца текущего лета, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Китайская валюта может пойти на восстановление на фоне перспектив сужения экспорта, расширения импорта, корректировки бюджетного правила и секвестра ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает он.

"По нашим оценкам, на внебиржевом рынке сейчас формируется "пологое дно" перед разворотом курсов. Ориентиры на сезон - возврат доллара в область 85-90 руб./$1, евро может вернуться в границы 95-100 руб./EUR1. Верхние уровни прогнозных диапазонов вероятны ближе к концу лета", - пишет Зельцер.

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