"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Clean Energy ETF с прогнозной стоимостью на уровне 88,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Последние полтора года фонд находится в затяжном боковике в связи с замедлением темпов роста финансовых результатов ряда представителей сектора и снижения цен на солнечные панели из-за роста конкуренции. При этом Китай остается лидером как по существующим мощностям в сфере ВИЭ, так и по их ежегодным темпам ввода, и такая ситуация, по прогнозам МЭА, может сохраниться в обозримом будущем за счет постепенного замещения угля, - указывает эксперт. - На фоне этих факторов большинство входящих в ETF компаний, по прогнозам, будут наращивать выручку двузначными темпами в ближайшие годы и имеют достаточно умеренную оценку по мультипликаторам".

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.