Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 10,5-11 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на торгах в пятницу с возможным смещением в его середину, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Национальную валюту в пятницу продолжит поддерживать ситуации на рынке энергоносителей, основным же фактором продолжает выступать спрос на рублевые активы, отмечает эксперт в комментарии.

Плюс к этому, указывает Зварич, сдерживать спекулятивные продажи в рубле будет приближение налогового периода. Пик налоговых выплат приходится на 30 июня, в результате чего на следующей неделе экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность.

"Ожидаем в сложившейся ситуации продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 рублей с возможным смещением в его середину, что позволит рублю установить новые локальные максимумы", - пишет аналитик ПСБ.

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