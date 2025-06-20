"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 68 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Результаты эмитента за I квартал 2025 года пострадали из-за увеличения издержек, а рост пассажирооборота в мае составил всего 4%. Влияние издержек на прибыль прояснится в сезонно сильных II и III кварталах. Без расширения авиапарка ждать значимого увеличения перевозок вряд ли следует, - пишет эксперт. - В новой нормальности видим риски для прибыли "Аэрофлота" в текущем году и далее и по-прежнему смотрим на акции компании негативно".

Булгаков при этом отмечает, что, если опережающий рост издержек прекратится, а прибыль "Аэрофлота" стабилизируется на высоких уровнях прошлого года (бумага торгуется с мультипликатором P/E 4,9х на 2025 и 6,2х на 2026 год), возможна переоценка компании (и рост прогнозов аналитиков "БКС МИ" на 2025 год и последующие годы).

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