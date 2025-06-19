ПСБ сохраняет среднесрочный прогноз цен на серебро и платину в $40/унц. и $1500/унц. соответственно

Банк ПСБ сохраняет среднесрочный прогноз цен на серебро и платину на уровнях $40 и $1500 за тройскую унцию соответственно, сообщается в комментарии аналитика Богдана Зварича.

"Краткосрочные цели роста по платине и серебру выполнены, видим риски перехода котировок этих металлов к коррекционному снижению. Поводом может стать сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и желание инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям. При этом мы сохраняем среднесрочные цели для серебра в районе $40 за тройскую унцию, а платины - $1500 за тройскую унцию", - пишет эксперт.

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