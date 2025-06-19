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19 июня 2025 года 17:32
"БКС МИ" повысил оценку сектора недвижимости на рынке акций РФ до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку сектора недвижимости на российском рынке акций до "позитивной" после выхода довольно уверенных операционных результатов застройщиков за 1К25, сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал текущего года. "Мы также учли наши новые макроэкономические прогнозы, особенно ожидания по началу цикла смягчения денежно-кредитной политики и обсуждение расширения программ льготной ипотеки, - указывают эксперты. - Сдержанно смотрим на акции сектора на фоне высоких процентных ставок, тем не менее застройщики будут одними из главных бенефициаров на рынке после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что отразится на котировках бумаг компаний. У нас "позитивный" взгляд на Etalon и "ГК ПИК", "нейтральный" взгляд на на ГК "Самолет" и "ЛСР". "Самолет" не публиковал операционные показатели за I квартал 2025 года, однако результаты по выручке и EBITDA за 2024 год превзошли наши ожидания. В то же время процентные расходы сильно давят на прибыль застройщика, что еще раз подтверждает наш тезис, что компания будет явным бенефициаром снижения ключевой ставки", - говорится в материале "БКС МИ". Etalon в 1К25 сохранил продажи на уровне прошлого года, в денежном выражении они снизились на 9% - сильный результат с учетом высокой базы сравнения, отмечают эксперты. Продажи "ЛСР" в I квартале остались на уровне рекордного I квартала 2024 года, но выросли на 28% году к году (г/г) в денежном выражении, а средняя цена продолжила расти до 281 тыс. руб./кв. м (+29% г/г и 4% к/к), что говорит о фокусе на более маржинальном премиум-сегменте в условиях высоких ставок, указывают аналитики инвесткомпании. Компании сектора раскрывают отчетность по стандартам МСФО по полугодиям. "Ожидаем, что финансовые показатели девелоперов за I полугодие 2025 года будут несколько слабее аналогичного периода прошлого года из-за отмены льготной программы ипотеки с июля 2024 года. Также мы думаем, что на финансовых результатах скажутся расходы на обслуживание долга. В структуре финансирования важнее доля проектного финансирования, а не корпоративного долга, - пишут эксперты "БКС МИ". - С учетом уже начатых проектов при слабом спросе застройщики могут удерживать более низкие уровни процентных расходов по общему долгу, что ограничит негативное влияние на финансы". Сейчас в РФ еще действуют несколько ипотек с господдержкой, обращают внимание аналитики. Также позитивным сигналом для отрасли являются текущие обсуждения расширения льготных программ в правительстве. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-ПРОГНОЗ
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