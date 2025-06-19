"Финам" рекомендует держать акции ICBC с прогнозной ценой HKD6,44

"Финам" рекомендует держать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H с прогнозной стоимостью на уровне 6,44 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6,1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"С осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса эмитента. Экономика КНР в ближайшие годы, мы ожидаем, продолжит показывать темпы роста, заметно превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели ICBC, учитывая лидирующие позиции банка в секторе, - пишет эксперт. - Между тем акции ICBC класса H с начала текущего года подорожали почти на 20%, и потенциал их дальнейшего укрепления уже представляется ограниченным. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM и P/B, а также дивдоходности".

Industrial and Commercial Bank of China - крупнейший банк Китая и мира по величине активов. На ICBC приходится около 11% активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из порядка 16 тысяч отделений на территории страны, в которых работают 416 тысяч сотрудников. Клиентами банка являются 729 млн физических лиц, примерно половина китайского населения, и более 11 млн юридических лиц.

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