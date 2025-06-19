"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции Северстали

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Северстали", учитывая сложную конъюнктуру на рынке металлов, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Компания может воздержаться от дивидендных выплат по итогам второго квартала с учетом слабой конъюнктуры на рынке стали и все еще высокой ключевой ставки. По поводу следующих кварталов обозначенные руководством эмитента факторы также будут диктовать условия. Сталевар сейчас проходит пик капитальных затрат, что практически обнуляет свободный денежный поток, однако есть опция распределения дивидендов через рост долга, который сейчас фактически отсутствует, - пишет эксперт. - Если ситуация на рынке выправится, а ключевая ставка ЦБ РФ и дальше будет снижаться, компания может объявить дивиденды уже по итогам второго полугодия. Массовая остановка производств пока выглядит маловероятной, так как у этой меры есть социальные риски и власти могут принимать меры поддержки".

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